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5 декабря • обновлено в 11:32
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"УПЦ МП станет сектой": митрополит увидел знак в отказе от переноса Рождества

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Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко убежден, что перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря не несет никаких негативных последствий для верующих и церкви как таковой.

"Все негативные последствия остались в Московском патриархате", – сказал он OBOZREVATEL.

В этом контексте митрополит заметил, что Русскую православную церковь в Украине (бывшую УПЦ МП) ожидает незавидное будущее. "Московский патриархат трансформируется в своеобразную секту типа старообрядческой, которая до сегодняшнего дня существует в России, или в старостильническую, которая существует в Греции. Вот и всё", – спрогнозировал он.

Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий

Говоря о полном неприятии РПЦ в Украине инициатив по обновлению церкви, митрополит заметил: "Это люди, которые ни в коем случае не хотят жить в ногу с обществом".

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"Может быть, так и надо, но лично я не вижу в этом своего будущего. Для меня Христос – это сегодня, завтра и послезавтра. Есть евхаристическое собрание, есть евхаристия, мы приходим и молимся. И не важно, какой это день", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

  • В сети разгорелись споры из-за этого предложения.

  • Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

  • Предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий категорически отверг идею переноса даты празднования Рождества. Он сослался на то, что в РПЦ в Украине действует устав Иерусалимской церкви, которая живет по юлианскому календарю и отмечает Рождество 7 января.

  • С 2017 года день Рождества западной традиции – 25 декабря – является выходным в Украине.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Рождество
Персона
Александр Драбинко
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины УПЦ МП перенос Рождества
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Перед Богом Драбинко уже такой же "митрополит" как и я. Существуют определенные правила. Кощунство на грани метафизического.
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Махно Володимир
Махно Володимир
в Одессе уже все меньше и меньше прихожан ходят в упц мп. а в самих упц мп, служители уже рады бы перейти в УПЦ.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Так может этот пид*рок-раскольник Драбинко и Пасху будет праздновать по католический или иудейским правилам, или вообще когда ему захочется?
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