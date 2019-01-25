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Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

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Украинский художник Андрей Петренко изобразил в карикатуре скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую недавно публично унизили в ПАСЕ.

Новой работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. "Есть такая профессия: сеять ненависть..." — написал в посте он.

В своем рисунке Петренко обыграл микрофон пропагандистки, которая является журналисткой телеканала "Россия", на что обратили внимание многие пользователи сети.

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Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

twitter.com/kequestion

"Такое "мороженое" вся в*та кушает", "Шедевр!" — пишут в комментариях.

Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре
Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот

Напомним, 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а внефракционный народный депутат Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Андрей Петренко
Место
Украина
Теги
соцсетикурьезНовости РоссииРоссияПАСЕ
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
новое поганяло сукабеевой-ОЛЬКА-СЛИВНОЙ БАЧЕК! теперь она гордо может занять свое заслуженное место среди корифеев-лизунов педофила путена таких как, салавьиный памет и кисель-ядерный пепел...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Соси, рассеюшка, соси!
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Куни Чан
Куни Чан
У нерабов уже явно крыша едет, бегите в Польшу пока не поздно.
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