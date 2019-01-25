Униженную в ПАСЕ пропагандистку Скабееву показали в едкой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко изобразил в карикатуре скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую недавно публично унизили в ПАСЕ.

Новой работой он поделился на странице проекта kE? в Twitter. "Есть такая профессия: сеять ненависть..." — написал в посте он.

В своем рисунке Петренко обыграл микрофон пропагандистки, которая является журналисткой телеканала "Россия", на что обратили внимание многие пользователи сети.

twitter.com/kequestion

"Такое "мороженое" вся в*та кушает", "Шедевр!" — пишут в комментариях.

Ольга Скабеева Скриншот

Напомним, 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а внефракционный народный депутат Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Это было красиво!!! Правый ХУК в предплечье скабаевой 😎✌🏻

Кто это человек?? Напишем ему слова Благодарности!! pic.twitter.com/HyZQVxZrFF — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 24 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

"Видите, там стоит такая персона? То, что их сюда прислали, является доказательством того, что Украина наступила кое-кому на больной мозоль", — сказал он.

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