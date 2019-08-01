"Умудрились заср*ть!" Появились новые фото заваленного мусором Крыма

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировала снимки с Беляуса. "Умудрились заср*ть, свиньи балалаечные", – говорится в описании к изображениям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было". "Как же страшно за родной Крым... В пустыню все превратить?" – возмущаются пользователи.

Беспорядок в Крыму Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Беспорядок в Крыму Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Не намного лучше ситуация под Евпаторией. Там на пляжах – засилье водорослей и медуз.

Беляус

Умудрились засрать свиньи балалаечные

"да этож мы россияне...ведь Крым...наш...!!! ( А раньше чисто было!!!"-комменты самих лаптей pic.twitter.com/cJrD0t2iZ7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 31, 2019

31 июля, Молочное под Евпаторией.

А кому оно мешает? pic.twitter.com/f968LK9rfp — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото пустующих пляжей аннексированного Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!