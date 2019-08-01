"Умудрились заср*ть!" Появились новые фото заваленного мусором Крыма

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора.
Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировала снимки с Беляуса. "Умудрились заср*ть, свиньи балалаечные", – говорится в описании к изображениям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было". "Как же страшно за родной Крым... В пустыню все превратить?" – возмущаются пользователи.
Беспорядок в Крыму
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Беспорядок в Крыму
Twitter "RoksolanaToday&Крым"
Не намного лучше ситуация под Евпаторией. Там на пляжах – засилье водорослей и медуз.
Беляус— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 31, 2019
Умудрились засрать свиньи балалаечные
"да этож мы россияне...ведь Крым...наш...!!! ( А раньше чисто было!!!"-комменты самих лаптей pic.twitter.com/cJrD0t2iZ7
31 июля, Молочное под Евпаторией.— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 31, 2019
А кому оно мешает? pic.twitter.com/f968LK9rfp
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото пустующих пляжей аннексированного Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.
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