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"Умудрились заср*ть!" Появились новые фото заваленного мусором Крыма

2.6т Читать материал на украинском

В сети показали новые фото с аннексированного Россией полуострова Крым. Вместо туристов на пляжах виднеются огромные кучи мусора.

Так, блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter продемонстрировала снимки с Беляуса. "Умудрились заср*ть, свиньи балалаечные", – говорится в описании к изображениям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

При этом местные жители пишут в комментариях, что "раньше чисто было". "Как же страшно за родной Крым... В пустыню все превратить?" – возмущаются пользователи.

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Беспорядок в Крыму

Беспорядок в Крыму

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Беспорядок в Крыму

Беспорядок в Крыму

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Не намного лучше ситуация под Евпаторией. Там на пляжах – засилье водорослей и медуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото пустующих пляжей аннексированного Крыма, которые контрастно выглядят на фоне Одессы, где отдыхающих намного больше.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это по этому наверное с Украины туристов больше? Не патриотичные туристы какие то....деньги везут аХрессору, а не на свои курорты.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Смешно что для сайта источником информации стала сбушница Роксолана или американская радиостанции Крым реалии..
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Карпов Стас
Карпов Стас
Сейчас в Судаке, пляжи полные, наблюдаю 2-ю неделю. Мусора на пляжах меньше, чем до "аннексии"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Євгенія Мороз, о, Еугэния отвязалась, санитары недоглядели
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Карпов Стас, ВЫВСЬЕВРЕТЕ ,ИХТАМАНЕТУ ,СРАШКА ВПЕРДЕ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ ,Х*ЛО ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ ,МАЛЬЧИКИ РАСПЯТЫЕ ,СНЕГИРИ СКУШАННЫЕ .....PSХаааааааааааааааааааааа
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