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11 октября • обновлено в 17:10
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Умер человек, первым вышедший в открытый космос

36.7т Читать материал на украинском

В возрасте 85 лет скончался известный советский космонавт Алексей Леонов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Прощание и похороны с легендарным космонавтом состоятся 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах, Россия.

Новости
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Предварительно сообщается, что Леонов умер от острой сердечной недостаточности в реанимационном отделении московского госпиталя после продолжительной болезни.

Отметим, что NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти космонавта Леонова.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в Кемеровской области, РФ. Он был одиннадцатым советским космонавтом. 18 марта 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Леонов пробыл за бортом космического корабля 2 минуты 9 секунд.

Алексей Леонов в космосе

Алексей Леонов в космосе

Алексей Леонов

Алексей Леонов

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 года).

Алексей Леонов

Алексей Леонов

Также космонавт был известен как живописец-любитель, не единожды выставлявший свои работы. В 1967-1972 годах в соавторстве с художником Андреем Соколовым он создал 14 советских почтовых марок на космическую тему.

Алексей Леонов

Алексей Леонов

Интересные факты о жизни Леонова:

  • Его имя носил космический корабль в романе писателя-фантаста Артура Кларка

  • Сразу после стыковки с "Аполлоном" он втащил американского астронавта Томаса Стаффорда в "Союз" – чтобы не здороваться через порог

  • Говорил, что в космосе его больше всего впечатлял восход Солнца по 16 раз в сутки

  • После его первого в истории выхода в открытый космос появился термин "внекорабельная деятельность"

  • Он был автором дизайна пачки сигарет "Союз-Аполлон"

  • Однажды он попал под пули, вместо Леонида Брежнева, получив несколько ранений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на 85-м году жизни скончался известный советский летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский.

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Место
Россия
Теги
космос Новости России
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Одна и редких правдивых заметок Обоза. Светлая память Леонову. Он в Крем. учился на пилота. Имеет госнаграды Украины.
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Santi Amonito
Santi Amonito
А в 90-х этот "первый в космосе", от расейской нищеты, за кулисами международных симпозиумов приторговывал эрэфийскими ядерными зарядами, бесхозно оставшимися после распада совка, предлагая всем желающим заняться т.н. "кооперативной деятельностью". Вовремя Штаты присекли этого делягу от неуемной тяги "развернуться" на этой "бизнесарене" и не дали расползтись ядерной заразе по всему миру среди коммуноупырей и диктаторов, вскормленных почившей в бозе "империи зла".
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Куни Чан
Куни Чан
БОЖЕ СИМВОЛИКА, ОБОЗ СЕПАРЫ!!!!!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Борисс Робот, а что непонятно-то? Советская символика в Украине запрещена, а на фотографиях она присутствует - герб СССР и т.п.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Куни Чан, поподробнее пож. что ты имел ввиду... или ты сам не понял...???
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