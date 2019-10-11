Умер человек, первым вышедший в открытый космос

В возрасте 85 лет скончался известный советский космонавт Алексей Леонов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Прощание и похороны с легендарным космонавтом состоятся 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах, Россия.

Предварительно сообщается, что Леонов умер от острой сердечной недостаточности в реанимационном отделении московского госпиталя после продолжительной болезни.

Отметим, что NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти космонавта Леонова.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в Кемеровской области, РФ. Он был одиннадцатым советским космонавтом. 18 марта 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Леонов пробыл за бортом космического корабля 2 минуты 9 секунд.

Алексей Леонов в космосе

Алексей Леонов

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 года).

Алексей Леонов

Также космонавт был известен как живописец-любитель, не единожды выставлявший свои работы. В 1967-1972 годах в соавторстве с художником Андреем Соколовым он создал 14 советских почтовых марок на космическую тему.

Алексей Леонов

Интересные факты о жизни Леонова:

Его имя носил космический корабль в романе писателя-фантаста Артура Кларка

Сразу после стыковки с "Аполлоном" он втащил американского астронавта Томаса Стаффорда в "Союз" – чтобы не здороваться через порог

Говорил, что в космосе его больше всего впечатлял восход Солнца по 16 раз в сутки

После его первого в истории выхода в открытый космос появился термин "внекорабельная деятельность"

Он был автором дизайна пачки сигарет "Союз-Аполлон"

Однажды он попал под пули, вместо Леонида Брежнева, получив несколько ранений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на 85-м году жизни скончался известный советский летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский.

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