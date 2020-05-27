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27 мая • обновлено в 17:45
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"Укрзалізниця" разрешила покупать билеты на поезд за три месяца до отправления

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С 1 июня в Украине можно будет приобрести билеты на поезд за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как это было раньше.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook. Он отметил, что 26 мая "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять поездов "Инфтерсити+", а 27 мая – еще на девять других поездов. Они начнут курсировать с 1 июня – момента очередного ослабления карантина.

По словам министра, когда и какие рейсы смогут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановлении сообщения.

"Укрзалізниця" разрешила покупать билеты на поезд за три месяца до отправления. Иллюстрация

"Укрзалізниця" разрешила покупать билеты на поезд за три месяца до отправления. Иллюстрация

"Также, по нашей инициативе, с 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так "Укрзалізниця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки", – подчеркнул Криклий.

"Укрзалізниця" разрешила покупать билеты на поезд за три месяца до отправления

"Укрзалізниця" разрешила покупать билеты на поезд за три месяца до отправления

Facebook / Владислав Криклий

Он также добавил, что соответствующие нормы безопасности остались в приоритете. Речь идет и о масочном режиме, температурном скрининге работников и пассажиров, дезинфекции вагонов до и после каждого рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и еще на девять поездов дальнего следования. Они начнут курсировать с 1 июня.

Также OBOZREVATEL публиковал подробный материал о том, что украинцы жалуются на то, что "Укрзалізниця" так и не вернула деньги за отмененные из-за карантина поездки.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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