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23 сентября • обновлено в 02:34
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Украиское хуже российского? Сеть разозлил неприятный случай в аптеке Николаева

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Ползователей сети возмутил пожилой мужчина из Николаева, который потребовал в аптеке на улице Б. Морской лекарство российского производства вместо украинского.

Об инциденте рассказала местная правозащитница Елена Кабашная на своей странице в Facebook.

Она поделилась, что мужчине был необxодим экстракт пиявок.

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"Однако! Захожу в аптеку на Б. Морской за анальгином. Прибегает бравенький дедок. Просит экстракт пиявок. Российского производства. Девушка аптекарша отвечает – есть только украинское производство. Дедок настойчиво требует Россию. Аптекарша ненастойчиво говорит: разность в качестве. Украинское хуже. Дедок убегает в другую аптеку. Я досадую и злюсь. Почему украинские пиявки хуже российских? Или руки и совесть растут из задницы?! Экономический патриотизм нужно культивировать и перестать хитрить и врать!" – разозлилась жительница Николаева.

Подписчики пошутили над мужчиной, предположив, что российское лекарство пропитано алкоголем.

Украиское хуже российского? Сеть разозлил неприятный случай в аптеке Николаева

facebook.com/elena.kabashnaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандального протоиерея РПЦ разозлила нелепая реклама. Он отметил, что из-за таких формулировок ему жаль российских богословов Павла Флоренского и Николая Бердяева

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Место
Украина Николаев
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
деда на миротворец. Украинских аптекарей обязать красить пиявок в сине-ссаные цвета.
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