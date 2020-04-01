Украину ждет мрачный период в несколько лет – экстрасенс

Украину якобы ждет мрачный период в сфере экономики и политики, который затянется на несколько лет.

Тревожными расчетами поделился в интервью OBOZREVATEL известный экстрасенс и политолог, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

"Можно считать, что у нас уже нет экономики. С конца этого месяца – экономики нет. В основе кризиса будет политическая борьба", – заявил он.

Украину ждет мрачный период в несколько лет interesniy-kiev.livejournal.com

По словам Иманова, тяжелый период, который будет несколько месяцев, перейдет на другой – не менее мрачный.

"Я говорил, что объявят президентские выборы. Состоятся они или нет? Очень большой вопрос. Подъем видно. Через несколько лет", – добавил он.

По словам Иманова, после "мрачных лет" все наладится. "Дороги будут, как стекло. Придут во власть какие-то очень нормальные люди – они и построят. Киев станет одним из самых красивых городов в мире. Не хуже Дубая. И в мире все очень сильно изменится. Карта мира будет другой – есть страны, которые исчезнут через несколько лет", – резюмировал экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иманов предсказал скачок курса доллара в Украине до 50 грн.

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