Украину засыпет снегом: синоптики дали свежий прогноз погоды

В воскресенье, 23 февраля, практически на всей территории Украины ожидается сырая и снежная погода.

Так, в последний день недели синоптики Укргидрометцентра не прогнозируют осадки только на юге страны. Температура воздуха поднимется до +6...+11 градусов днем, ночью -1...+1.

Погода в Украине 23 февраля

В западной, северной, восточной и центральной части Украины сутки будет идти дождь с мокрым снегом. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях прогнозируют самую холодную погоду – температура воздуха +3...+5 градусов днем, ночью -1...+1.

Прогноз погоды 24 Канал

На остальной территории страны днем от +6 до +11 градусов, ночью +2...+4. Ветер западный, 7-12 м/с. В Киеве прогнозируют +7...+9 градусов днем, ночью от 1 до +3 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с. Мокрый снег.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине 23-24 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, почти на всей территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

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