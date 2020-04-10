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10 апреля • обновлено в 08:02
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Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резком похолодании

6.1т
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В Украине в пятницу, 10 апреля, ожидаются дожди и похолодание. Погода в большинстве регионов резко испортится.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

На западе будет холоднее всего. Столбики термометров покажут днем +11...+13. Ожидается переменная облачность.

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резком похолодании

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резком похолодании

kubnews.ru

В Житомирской и Винницкой областях будет также до +13, однако регионы накроют дожди. Аналогичную погоду прогнозируют на Киевщине и Черкасщине, а также в северных регионах.

В центральных Полтавской и Кировоградской областях будет до +14. Также прогнозируют дожди.

На востоке и юге Украине будет теплее всего. Воздух прогреется до максимальных +19 на Одесщине, однако осадки принесут прохладу.

Прогноз погоды в Украине 10 апреля

Прогноз погоды в Украине 10 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Для распространения вируса,это хорошая погода,удачи вирусу.
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