Украину захватил мощнейший за 40 лет антициклон: синоптики дали тревожный прогноз

Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет.

Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климактологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух, передает ТСН. По ее словам, раньше погоду в Украине формировали два так называемые центра действия атмосферы, которые расположены в Атлантике, благодаря которым украинцы чувствовали холодную воздушную массу зимой и теплую – летом.

Украину захватил мощнейший за 40 лет антициклон Иллюстрация

Сейчас же, по словам синоптика, все изменилось.

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики, или из Африки или Азии", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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