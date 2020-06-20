Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, будет дождливой – осадки ожидаются во всех областях.

Как сообщает "Укргидрометцентр", крупнейшие осадки пройдут в западных регионах Украины. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром до 15-20 м/с по всей территории Украины кроме крайнего востока страны.

Температура воздуха ночью составит от +15 градусов на западе до +20 на востоке, днем ​​от 22 градусов на западе до +32 на востоке.

Украину ожидают грозы и шквалы: какие регионы в опасности. Карта meteo.gov.ua

В Киеве в течение суток 21 июня пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +18..+20 градусов ночью и до +30 днем.

Погода в Киеве meteo.gov.ua

Погода во Львове будет дождливой в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +16..+18 градусов ночью и до +25 днем.

Погода во Львове meteo.gov.ua

В Одессе столбики термометров ночью опустятся до +18..+20 градусов, днем – поднимутся до +23..+25 градусов с дождями.

Погода в Одессе meteo.gov.ua

Погода в Днепре 21 июня также ожидается дождливой течение суток. Ночью температура опустится до +18..+20 градусов, днем ​​воздух прогреется до +29 градусов.

Погода в Днепре meteo.gov.ua

В Харькове термометры ночью покажут +18..+20 градусов, днем +30..+32 градуса с осадками.

Погода в Харькове meteo.gov.ua

Погода на Закарпатье будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха +15..+ 7 градусов, днем – до +24 градусов.