Украину ожидают грозы и шквалы: какие регионы в опасности. Карта
Погода в Украине
Погода в Украине в воскресенье, 21 июня, будет дождливой – осадки ожидаются во всех областях.
Как сообщает "Укргидрометцентр", крупнейшие осадки пройдут в западных регионах Украины. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром до 15-20 м/с по всей территории Украины кроме крайнего востока страны.
Температура воздуха ночью составит от +15 градусов на западе до +20 на востоке, днем от 22 градусов на западе до +32 на востоке.
Украину ожидают грозы и шквалы: какие регионы в опасности. Карта meteo.gov.ua
В Киеве в течение суток 21 июня пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +18..+20 градусов ночью и до +30 днем.
Погода в Киеве meteo.gov.ua
Погода во Львове будет дождливой в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +16..+18 градусов ночью и до +25 днем.
Погода во Львове meteo.gov.ua
В Одессе столбики термометров ночью опустятся до +18..+20 градусов, днем – поднимутся до +23..+25 градусов с дождями.
Погода в Одессе meteo.gov.ua
Погода в Днепре 21 июня также ожидается дождливой течение суток. Ночью температура опустится до +18..+20 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов.
Погода в Днепре meteo.gov.ua
В Харькове термометры ночью покажут +18..+20 градусов, днем +30..+32 градуса с осадками.
Погода в Харькове meteo.gov.ua
Погода на Закарпатье будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха +15..+ 7 градусов, днем – до +24 градусов.
Погода в Закарпатье meteo.gov.ua