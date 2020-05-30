Украину накроет мощная буря: объявлен желтый уровень опасности

В субботу, 30 мая, в Украине значительно ухудшится погода. В некоторых регионах ожидаются сильные дожди с ветром.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ривненской областях пройдут значительные дожди. Обильные осадки также прогнозируются 31 мая в западных областях", – говорится в сообщении.

Погода в Украине

Синоптики добавили, что сегодня, западных областях, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. 30 мая днем в большинстве районов Луганской и Донецкой областей – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В воскресенье, 31 мая, в западных областях – сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 30 мая – 1 июня из-за обильных дождей на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м, но без негативных последствий.

31 мая – 1 июня из-за дождей, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м. Спасатели предупредили, что местами возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

Карта погоды Укргидрометцентр

В ГСЧС добавили, что 30 мая, в результате осложнения погодных условий без света остались 53 населенных пункта.

"Относительно осложнения погодных условий в отдельных областях 30 мая вследствие осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 53 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая – 28 и Луганска – 25", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в субботу, 30 мая, будет дождливой и грозовой во всех регионах.

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