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"Украину им не удержать": эксперт пообещал потерю контроля Москвы над УПЦ

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Агрессия России в отношении Украины неизбежно приведет к уходу Украинской православной церкви из сферы влияния Москвы; на этот процесс не в состоянии повлиять ни руководство РПЦ, ни президент РФ Путин, ни Константинопольский патриарх, ни кто бы то ни было еще.

Такое мнение "Обозревателю" высказал заместитель директора научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования Украины, историк церкви Арсен Зинченко.

Он обратил внимание на то, что, с одной стороны, главой РПЦ "руководит стремление удержать УПЦ в зоне своего влияния", но, с другой стороны, "известна роль РПЦ в экспансии Кремля в Украине". "Безусловно, это подрывает позиции московской церкви. Поэтому понятно их беспокойство - что делать, Украина уходит", - констатировал эксперт.

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"Факт агрессии объективно способствует тому, что, по крайней мере, сознательная часть и священников, которые принадлежат к УПЦ Московского патриархата, и образованных верующих отходит от московской церкви - какие бы попытки затормозить этот процесс ни предпринимались московскими иерархами и их агентурой в Украине. А она есть – не только в церковной среде, но и в среде светских политиков и в информационной сфере", - убежден Зинченко.

"После нынешнего военно-политического конфликта им Украину не удержать. Тем более что Украина имеет сильные международные позиции", - добавил он.

По мнению эксперта, стремлением удержать украинскую церковь в своей орбите связано и последние изменения в Устав РПЦ, касающиеся УПЦ МП. "Но вопрос суверенизации украинской церкви будут решать не московские попы и не Путин. Это вопрос духовного оздоровления украинского общества. Оно происходит объективно, и оно не зависит ни от воли Путина, ни от воли Кирилла, ни от воли константинопольского патриарха", - убежден он.

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Как писал "Обозреватель", ранее Арсен Зинченко заявил: между президентом России Владимиром Путиным и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом не может быть серьезных разногласий, поскольку они - выходцы из одной среды, "связанной с политической и экономической эксплуатацией имперского наследия".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Арсен ЗинченкоПатриарх ВарфоломейПатриарх КириллВладимир Путин
Место
Украина
Объект
УПЦ МП
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