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24 марта • обновлено в 14:19
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Украинцы соврали про эвакуацию, чтобы остаться в Европе

1.6т
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Групп юных а украинцев, чтобы остаться в Вене (Австрия) на карантин, соврала родителям, что не смогли вылететь из-за украинского посольства.

Об этом инциденте в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Дипломат рассказал, что в посольство звонили родители, которые негодовали, почему их детей не пустили на самолет.

"Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых – ну очень молодых – людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы в глазах родителей иметь весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-то не потому продали", – рассказал Щерба.

После дипломаты стали выяснять ситуацию и связались как с детьми, так и родителями.

"У родителей была немая сцена, по Гоголю. Одну девушку доставили домой, другие "фигуранты" все еще сидят в Вене. Хочу обратиться к ним: завтра (25 марта) рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оболгали, предоставит вам всю необходимую помощь!" – подчеркнул Щерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что за границей находится 35 479 украинцев, которых нужно эвакуировать из-за эпидемии коронавируса в мире.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Щерба
Место
Австрия
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Гоша Злой
Гоша Злой
я понимаю детей и не понимаю родителей - нашли деньги на поездку в Вену - найдите деньги на то, чтобы они остались в стране с намного более продвинутой медициной, если что случится...
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