Украинцы шокировали мир опасным трюком с самолетом: опубликовано видео

Украинские акробаты Олег Колисниченко и Юлия Нос шокировали мировые СМИ экстремальной аэробикой возле аэропорта на острове Сен-Мартен в Карибском море.

Они опубликовали фото, как на пляже острова будто бы касаются самолета, заходящего на посадку. Снимок стал вирусным в сети и попал во многие мировые медиа, передает ТСН.

Многие при этом раскритиковали акробатов за то, что подвергают себя опасности. Так, год назад на этом же пляже возле аэропорта потоком воздуха от турбины самолета снесло женщину, которая скончалась от полученных травм.

Однако акробаты, которые работают в паре уже три года, уверяют, что на самом деле для них нет никакой опасности. Ведь самолет кажется так близко лишь из-за ракурса фотографа, который снимал, лежа на песке. На самом деле шасси было от ног девушки на существенном расстоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский самолет "Мрия" поразил сеть маневром при посадке в Боливии.