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14 ноября • обновлено в 23:18
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Украинцы резко выступили против открытия рынка земли: результаты опроса

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Против открытия рынка земли и отмены моратория выступили более 2/3 украинцев.

Такие результаты предоставил центр Разумкова, о чем сообщили в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 14 ноября.

Украинцев спросили, как бы они проголосовали, если бы на следующей неделе по этому вопросу был проведен референдум.

Среди всех опрошенных лишь 20% выступили за введение рынка земли, а 63% проголосовали бы за продление моратория. Еще 16,5% затруднились дать ответ на вопрос.

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Украинцы резко выступили против открытия рынка земли: результаты опроса

Украинцы резко выступили против открытия рынка земли: результаты опроса

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
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