Украинцы не против видеть президентом Вакарчука – опрос

В украинском обществе давно есть запрос на "новые лица" во власти, паралельно же в политических кругах обсуждают некоторые кандидатуры в президенты "извне".

Кроме того, несколько новых политиков уже заявили о своих президентских амбициях и готовы участвовать в выборах 2019 года.

Поэтому "Обозреватель" решил спросить у своих читателей, кого бы они хотели видеть новым президентом Украины.

Так, большинство опрошеных не прочь избрать новым главой государства музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Его поддержали 68% проголосовавших.

Второе место занял шоумен Владимир Зеленский с результатом в 16%.

Третье не раз заявлявшая о намерении баллотироваться внефракционный нардеп Надежда Савченко.

Четвертым же стал скандальный глава Соцпартии Илья Кива, который также намерен идти на выборы президента в 2019 году.

Отметим, что данный опрос не является репрезентабельным и не отображает реальных настроений в обществе.

Напомним, ранее появилось объяснение высокой поддержки Вакарчука в качестве кандидата в президенты