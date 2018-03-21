Украинцы не против видеть президентом Вакарчука – опрос

В украинском обществе давно есть запрос на "новые лица" во власти, паралельно же в политических кругах обсуждают некоторые кандидатуры в президенты "извне".
Кроме того, несколько новых политиков уже заявили о своих президентских амбициях и готовы участвовать в выборах 2019 года.
Поэтому "Обозреватель" решил спросить у своих читателей, кого бы они хотели видеть новым президентом Украины.
Так, большинство опрошеных не прочь избрать новым главой государства музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Его поддержали 68% проголосовавших.
Второе место занял шоумен Владимир Зеленский с результатом в 16%.
Третье не раз заявлявшая о намерении баллотироваться внефракционный нардеп Надежда Савченко.
Четвертым же стал скандальный глава Соцпартии Илья Кива, который также намерен идти на выборы президента в 2019 году.
Отметим, что данный опрос не является репрезентабельным и не отображает реальных настроений в обществе.
Напомним, ранее появилось объяснение высокой поддержки Вакарчука в качестве кандидата в президенты