В общем, зима. Хмуро и холодно. Настроение "скачет" - будет полномасштабное/не будет. На всякий случай внутренне собираешься в комок и напряженно вчитываешься в новости. А они неоднозначные.

МВФ не дает денег утопающим, только если не видно - что они карабкаются. Наверное, "сверху" картинка тоже напряженная (но там скорее внимательность, сосредоточенность и готовность). Но ведь планируют! И МВФ планирует, что Украина прокрутит деньги на свои нужды, и успешно вернет. А не капитулирует и допустит крах своей государственности.

А еще международные компании, заходящие на наш рынок - не планируют, что Украина развалится или проиграет. Потому что большие деньги любят тишину - а они идут к нам и планируют идти. Словаки выигрывают тендеры на работу с газодобычей. Поляки выдают гранты на утепление школ. Подписываются контракты на ремонт и производство военной техники для международных игроков, да и планы на строительство домов, дорог и прочего уже расписаны наперед.

В частности по моему Харькову крупным застройщикам уже анонсировали большой объем заказов от государства. А программы масштабного утепления панельных домов уже разработаны и ждут весны.

Страна не планирует вернуться под российское "крылышко". Это все равно, что накинуть удавку себе на шею, когда ты уже расправил крылья и пошел на взлет. Мы дураки, что ли?

Министерство здравоохранения планирует вводить следующий этап медицинской реформы - уже не только для "первинної ланки", а дальше. Слушала интервью с Супрун - основной результат ожидается к 2020 году.

Бюджет будет планироваться на 3 года вперед - так что страна не собирается жить одним днем. Есть долгосрочные планы.

В стране за годы войны создано более 20 кардиоцентров, а в 2019-м откроется еще 13.

В Днепре ожидают начало строительства нового аэропорта (для удобства и Запорожья). И окончание строительства запланировано на 2021 год.

В наступающем году под Винницей будет построен завод по переработке грецких орехов за 20 млн долларов - мощность завода 10 тыс тонн в сезон, с полным циклом переработки.

Там же в 2019 году будет построен завод по производству солнечных панелей с количеством рабочих мест - 400 человек и ожидаемым годовым объемом продукции 180 млн долларов.

У нас строятся норвежцы, американцы, испанцы. С нами планируются учения и совместные проекты.

Никто не собирается сложить лапки и ждать российских оккупантов, которые изголодались по нормальной жизни, чистому дому и полному холодильнику. Утрирую, конечно, но чего они к нам лезут? Не обеспечив газом собственные деревни и отдав свои земли Китаю?

Украина видится им сытой и благополучной, у которой обязательно нужно отрезать самый большой кусок пирога.

"Прийти на все готовое". Так это называется. А мне было бы их жалко, если бы не развязанная ими война. Доведенные до состояния, когда без Украины им не живется, не спится и не работается. И ведь со стороны это так и видится, именно так - жалко.

Так что если планы строит страна. Если планы с нами строят европейцы. Если в работу запущены ТАКИЕ деньги, которые выбрасывать на ветер "никто не дурак"...

Значит, будем жить. И будем строить. Значит, и нам, каждому, стоит - учиться, работать, воспитывать детей, планировать.

Каждый занимается своим делом. Реформирует, создает, ЗАЩИЩАЕТ. Капитулировать Украина не собирается. Нет этого в планах.

Ребята, ВСУ - сил вам, стойкости и мотивации. И спасибо за вашу работу.