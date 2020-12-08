Украинцев предупредили об штормовом ветре до 30 м/с

Во вторник, 8 декабря, почти на всей территории Украины ожидается штормовой ветер. В акватории Азовского моря он достигнет 25-30 м/с.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в связи с этим высота волн будет 15-20 дм, а судна начнут быстро покрываться льдом.

Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в западных, северных и северо-восточных областях страны.

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