Украинцам запретили оформлять бумажные паспорта

Кабинет министров принял решение запретить гражданам Украины оформлять внутренние паспорта с использованием бланка в форме книжки.

Изменения внесены в постановление "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины" на заседании правительства 21 марта.

Так, своим решением Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

На такой шаг правительство пошло из-за того, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

Напомним, ранее стало известно, что украинский паспорт улучшил позиции в популярном рейтинге.