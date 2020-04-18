Украинцам предлагают во время карантина наблюдать за птицами онлайн

Энергетики ДТЭК Бурштынской ТЭС, работающие в изолированном режиме уже более трех недель, предлагают украинцам во время карантина наблюдать онлайн за водоплавающими птицами Бурштынского полуострова. Посмотреть на птиц можно с помощью установленных компанией веб-камер. О трогательной инициативе сообщается на сайте ДТЭК.

Работники ДТЭК Бурштынской ТЭС из-за карантина уже три недели работают в изолированном режиме, находясь круглосуточно на станции для обеспечения ее бесперебойной работы. Чтобы помочь украинцам пережить карантин дома, они запустили инициативу #StayHomeWatchBirds, предлагая всем желающим наблюдать онлайн за птицами полуострова через установленные камеры.

"С 21 марта ДТЭК Бурштынская ТЭС перешла в капсульный режим работы, предусматривающий полную изоляцию сотрудников от внешних контактов. Мы продолжаем работать в это непростое время для того, чтобы у всех украинцев дома было светло и тепло. ДТЭК Бурштынская ТЭС и водохранилище рядом - это уникальное место соседства градообразующей промышленности и дикой природы. От соблюдения правил карантина всеми жителями Украины зависит то, как скоро закончится и наша самая долгая смена. Пока вы находитесь дома, наблюдайте за птицами онлайн через наши камеры. Если у вас есть дети, это может быть хорошим семейным хобби во время карантина", - сообщил директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Валерий Хомяков.

В компании отметили, что в прошлом году ДТЭК совместно с нидерландской компанией Silence TV Europe и Галицким национальным природным парком установили 4 лайв-камеры, которые транслируют жизни водоплавающих птиц на Бурштынском полуострове. Это первые и пока единственные в Украине камеры для бёрдвочинга, которые доступны всем желающим. Ученые-орнитологи уже год с помощью онлайн-наблюдения изучают диких птиц этой местности. Сегодня на водоеме зафиксировано до 100 различных видов птиц, 19 из которых занесены в Красную Книгу Украины.

Посмотреть на редких птиц Орловского водохранилища и присоединиться к сбору данных для ученых можно по ссылке: birdwatching.dtek.com.

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