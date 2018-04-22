Украинское для оккупантов? Катя Чили пожаловалась на инцидент с "Интером"

Скандальный украинский телеканал "Интер" намерен создать для России сериал по мотивам произведений украинской писательницы Ольги Кобылянской.

Об этом в Facebook рассказала украинская певица, музыкант и композитор Катя Чили. Ей поступило предложение озвучить сериал, в котором будет порядка 80 серий.

Катя Чили отметила, что для Украины планируется отдельная версия сериала.

"Я расстроена. Пришло предложение от Интера озвучить ("чтоб было круто") многосерийный (около 80 серий) сериал. По украинскому автору Ольге Кобылянской. Две версии для России и Украины. С русским фольклором (для них) и "славянским" для нас", - рассказала певица.

Она добавила, что, как выяснилось, "славянским" оказался российский фолклор прошлого века и одна полесская песня, которая "фонетически похожа на русский язык".

"В условиях войны центральный канал Украины... Когда наши ребята спят на земле, кто мертвый, кто живой... Может там спят все", - возмутилась она.

Как писал "Обозреватель", в начале апреля "Интер" оскандалился в Иерусалиме из-за УПЦ МП.