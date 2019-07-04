"Украинский флаг кинули под ноги": история девушки с Донбасса о "русском мире" и проблемах переселенцев

Каждый четвертый работник министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – переселенец из Крыма или с Донбасса.

Это не удивительно – ведь сложно найти более мотивированных людей для такой работы. Это касается и Ирины Калупахи, уроженки Донецкой области, которая сегодня помогает переселенцам на государственном уровне.

Если бы не война, Ирина, пожалуй, не меняла бы ни своего дома, ни места работы. На момент начала боевых действий, она 3 года работала следователем в горотделе милиции в Шахтерске – крупном городе на Донетчине. Сейчас она вспоминает, что служба в милиции была ей интересна, она, даже не думала о том, что жизнь может резко измениться. Подробнее о ее истории – в материале OBOZREVATEL.

"Всех мужчин-милиционеров посадили в автозаки"

Весной 2014 года ситуация в городе начала обострятся.

"Первое из явных изменений, которое сразу же бросилось в глаза – начали заменять флаги на всех админзданиях города. Сначала – на здании городского совета, потом – прокуратуры и милиции. Украинский же флаг, наоборот – сняли и положили на землю при входе в помещение милиции. Если человек на него не наступал, автоматически он становился врагом. Это была одна из последних капель, когда я просто собралась и уехала из города”, – вспоминает Ирина то сложное время.

Ирина Калупаха

Ещё более показательным стало событие, когда боевики собрали весь мужской состав отдела милиции и на автозаках, в которых обычно перевозят преступников, отвезли в Горловку. Там на то время дислоцировался штаб так называемой "новой власти". Прибывших заставили дать присягу на верность.

Ирина тем временем выехала из города – она нашла новую работу в Одессе.

“Я понимала, что там больше нельзя оставаться. Это было очень сложное решение. В принципе, я по натуре человек, который очень привязан к своему дому. Это был такой период застоя. Жёсткой депрессии…” – рассказывает она.

Хотя работа в Одессе и была по специальности, Ирина столкнулась с проблемой, понятной многим переселенцам – работать приходилось без официального трудоустройства, да еще и в новом городе, в абсолютно новой среде.

Первая попытка интеграции Ирине Калупахе не удалась. Из Одессы ей пришлось снова уехать домой. Она вернулась в Шахтерск, однако каждый день мониторила ситуацию на подконтрольной территории Украины и продолжала искать работу. И когда узнала о наборе сотрудников в новосозданное Госагентство по вопросам восстановления Донбасса – сразу же приняла решение подать заявку и пройти конкурс.

"Должны бороться за умы и сердца"

"Я приехала из Шахтерска в Киев практически без понятных мне перспектив. Прямо с вокзала, как была – с дорожной сумкой – поехала подавать документы на конкурс в Госагентство на позицию рядового сотрудника. Это был последний день приема, и мне еще повезло тогда успеть. И только тогда я стала искать жилье в Киеве и готовиться к конкурсу. В то время мной руководило только бытовое понимание проблем переселенцев и потребность быть полезной, помогать людям, имеющим такие же проблемы, как и я сама. Не буду скрывать – в моей ситуации очень важен был и тот факт, что у меня банально появился источник дохода", – говорит Ирина.

Со временем к этой мотивации стали добавляться и многие другие факторы. Если поначалу Ирина работала в Госагентстве простым специалистом, то с течением времени показала себя настоящим профессионалом. В 2016 году было учреждено единое Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, соединившее в себе агенства, занимающиеся вопросами Донбасса и Крыма. Ирина продолжила работу в новом госоргане, и со временем стала заведовать всеми гуманитарными вопросами и вопросами внутренне перемещённых лиц на позиции руководителя соответствующего управления.

И действительно – полностью осознать проблемы переселенцев может лишь человек, который сам пережил нечто подобное. По крайней мере – так считают многие из тех, кто сам нуждается в помощи. Как бы там ни было на самом деле, Ирина на собственном опыте знает, что чувствуют нуждающиеся.

"Я знаю эту проблему изнутри и поэтому я просто хочу помочь людям. Раньше думала, что так будет легче, но так ещё сложнее. Многие мои знакомые интегрируются в новые сообщества, находят себя в привычной или новой работе, отвлекаются от своих “переселенческих” проблем. А я продолжаю быть в их эпицентре каждый день. Потому что, когда к тебе приходит человек, выливает свою проблему и говорит, мол, "да вы меня никогда не поймёте, ну куда вам, вы же здесь в Киеве, в министерстве, как вы можете знать, как нам там?" – я как раз и знаю. Но мы госслужащие, мы не должны в этот момент давать какую-то слабину и там изливать душу. Мы не для этого здесь”, – считает Ирина. Поэтому не допускает, чтобы эмоции довлели над профессионализмом.

Она во многом прошла путь понимания проблем переселенцев вместе с государством: если с самого начала был лишь шок от осознания изменений, то в результате значительной работы были созданы и стратегические документы, и конкретные планы и программы по адаптации внутренне перемещеных лиц.

Сейчас Ирина продолжает организовывать доставку гуманитарных конвоев на Донбасс, поиск жилья для переселенцев, набор студентов с временно оккупированных территорий в украинские вузы. Она сетует на то, что коренные изменения в решениях проблем переселенцев происходят медленнее, чем того хотелось бы, так как на этом пути существует множество препятствий. Однако каждый шаг в этом направлении – уже победа, уверена Ирина.

Среди таких побед тот факт, что теперь переселенцы могут жить в жилищах, купленных государством именно с этой целью.

"Каждый год мы вручаем переселенцам ключи от купленного государством вместе с местной властью жилья. Раньше фонды на эти цели были пустыми, однако, к счастью, ситуация изменилась. Теперь это жилье и дальше будет в местном фонде – и им могут воспользоваться другие люди, у которых будет такая потребность", – рассказывает Ирина Калупаха.

Еще одной из побед министерства она называет то, что вопреки отсутствию закона о военнопленных, удалось обеспечить разовой материальной помощью в 100 000 гривен очень многих людей из числа тех, которые побывали в плену у оккупантов.

Ирина лучше многих других осознает, чего именно ожидают от государства сами переселенцы. В то же время понимает реальные возможности государства, понимает, какой должна быть государственная политика в этом направлении: она должна объединять людей, а не наоборот.

"В первую очередь мы должны бороться за умы и сердца людей. Когда человек уезжает, потому что ищет для себя лучшей судьбы и понимает, что он в любой момент может вернуться – это одно. Когда же ты понимаешь, что дорога в твой родной дом для тебя закрыта, то это не передать словами. Это просто очень больно. Поэтому мы должны сохранить связь друг с другом. Государство в целом ни в коем случае не должно ставить стены и обрезать какие-то пути воссоединения. Такие связи – их никак нельзя терять", – считает Ирина Калупаха.

И делает все от себя возможное, чтобы эта политика объединения, сохранения связей поддерживалась во всеукраинском масштабе.

Сегодня Ирина – одна из героинь проекта “Герои наших сердец”, инициированного Министерством по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ). Он объединил 9 историй героев, которые смогли в трудных условиях войны не упасть в отчаяние, а найти себя и помогать другим.

О героях проекта можно прочитать на сайте: https://heroes.mtot.gov.ua

Также любой человек может рассказать историю о героях, известных ему, заполнив форму: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/

Проект “Герои наших сердец” инициирован МТОТ и реализуется при помощи Агентства США по международному развитию (USAID). OBOZREVATEL — информационный партнер проекта.

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