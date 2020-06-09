"Нам очень жаль!" Украинский Danone отреагировал на рекламу с Пореченковым, который стрелял в ВСУ

Украинское подразделение компании Danone оправдалось за скандал вокруг рекламы Actimel с российским актером Михаилом Пореченковым, который обстреливал на Донбассе украинских бойцов.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что Danone является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решение российского подразделения.

"Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе и России", – заявили в компании.

Вместе с тем, в компании отметили, что им жаль из-за рекламы с Пореченковым.

"Наблюдая резонанс по поводу рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень жаль из-за ситуации, сложившейся вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", – говорится в заявлении.

В то же время украинский художник Андрей Петренко опубликовал в Twitter карикатуру, на которой изображен йогурт Danone в виде снаряда.

PetrenkoAndryi / Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова, ранее перед камерами хвастался тем, что в 2014 году стрелял по украинским военных на Донбассе.

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