"В головах винегрет": пост Ницой вызвал разногласия в сети

Детская писательница Лариса Ницой рассказала о том, какой, по ее мнению, должна быть "украинская Украина".

Так, по ее словам, в основу страны должно быть положено все украинское: история, герои, культура, традиции и язык. Об этом Лариса Ницой написала на своей странице в Facebook.

"Украинская Украина ― это когда рядом могут развиваться другие культуры, но фундамент страны ― крепкий украинский", ― отметила женщина.

Также она рассказала историю, подтверждающую, по ее мнению, становление такой страны.

Когда бабушка начала петь своему маленькому внуку песню из советского мультфильма про крейсер "Аврору", малыш не узнал ее.

― Крейсер "Аврора" ― это что, корабль, который затонул?

― Нет, он не затонул. Когда Ленин...

― А кто такой Ленин? ― пересказала диалог Лариса Ницой.

Далее бабушка сделала укор свой дочери, матери малыша, что у ребенка "12" по истории. В ответ мама мальчика заулыбалась и предложила ей для проверки знаний спросить у ребенка, кто был первым президентом Украины. Бабушка ответила, что это был Леонид Кравчук, однако ребенок исправил ее, и сказал, что им был Михаил Грушевский.

Отметим, что в некоторых литературных и научных трудах распространяется мнение о том, что именно Михаил Грушевский был первым президентом Украины и имел должность президента Украинской народной республики (УНР). Однако архивные документы не подтвердили существование такой должности. Официально Грушевский занимал должность главы Центральной рады УНР, пишут на сайте проекта Украинского института национальной памяти "100 лет борьбы".

В комментариях к посту Ларисы Ницой пользователи неоднозначно отреагировали на пересказ истории.

"Он не был президентом. В головах "винегрет". Грушевский был главой Центральной рады ― это как глава Верховной Рады", ― написал Игорь Зволейко.

"Побольше бы таких историй", "Мальчик молодец, что учит нашу историю", ― написали другие комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, Лариса Ницой пожаловалась на сотрудников СБУ, которые говорили с ней на русском.