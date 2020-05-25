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25 мая • обновлено в 20:03
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Украинская игра о захвате Москвы Гитлером наделала шуму в России

4.8т
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Игровая студия Starni Games из Киева разозлила российского сенатора Франца Клинцевича промороликом к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg. В нем показана альтернативная версия окончания Второй мировой войны: победа Адольфа Гитлера и захват Москвы.

В описи к игре на YouTube-канале Strategic Mind отмечается, что продукт уже доступен для покупки на платформе Steam (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Скриншот видео

"Поклонники военных игр по всему миру получат возможность насладиться новой пошаговой стратегией Второй мировой войны с немецкой перспективой! В этом видео мы представляем часть внутриигрового сюжета после победы в битве под Москвой", – написали разработчики.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что такие проекты находятся на контроле у надзорных органов. Кроме того, он пригрозил уголовной ответственностью за распространение игры.

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Скриншот видео

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Кадры из игры о захвате Гитлером Москвы

Скриншот видео

"Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому те люди, которые будут продвигать такую игру, будут незамедлительно подвержены уголовному преследованию", – возмутился Клинцевич.

"Я не рекомендую никому в этом плане начинать что-то, пытаться интересоваться, тем более на такую злободневную тему, как 75-я годовщина (победы во Второй мировой войне. – Ред.), где игра пропагандирует фашизм и пропагандирует фашистских лидеров. Это недопустимо, вообще не представляю, как может кто-то из наших друзей участвовать в этом процессе и быть причастным к его распространению", – добавил представитель страны-агрессора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Вторая мировая война
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Украина
Тег
Новости России
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