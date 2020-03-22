Количество зараженных коронавирусом в Германии перевалило за 20 тысяч, и почти достигло 800 в городе Гамбурге. Именно там застряли украинцы Ксения и Олег - вернуться домой они пытаются через консульство.

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А тем временем Ксения рассказала OBOZREVATEL, чем живет Гамбург во время карантина.

В Гамбурге они застряли из-за того, что Польша закрыла границу раньше, чем Украина. Дело в том, что билеты на обратный рейс Ксения и Олег купили уже давно - на 16 марта, а лететь предстояло с пересадкой в Варшаве. Из-за этого и возникли проблемы. Утром, в день предполагаемого вылета они получили сообщение о том, что рейсы отменяют.

"Альтернатив не было, новый билет обошелся бы 1000 евро. У нас была возможность остаться в Гамбурге до открытия украинской границы, но сейчас, так как в Германии карантин объявлен до 16-го апреля и ситуация не понятно как повернется, мы решили обратиться в консульство", - рассказала Ксения.

Коронавирус в Германии DW

Говоря о самом карантине, девушка отмечает, что детские сады и школы закрыты уже больше недели. С 16 марта закрыли также всё, кроме аптек и супермаркетов - в том числе и тату-салоны, где работал Олег. Общественный транспорт стал ходить реже, а билет можно купить только через специальный автомат или приложение - напрямую у водителя никак.

Антисептики в аптеках закончились уже как две недели, а вот с масками попроще - в Гамбурге люди предпочитают носить перчатки, нежели маски. В некоторых супермаркетах постоянно оставляют пустые полки с туалетной бумагой, макаронами и соусами, тем не менее, их быстро пополняют. Также активно разбирают свежие овощи и фрукты.

Пустые полки в супермаркете Гамбурга

Пустые полки в супермаркете Гамбурга

Сейчас Ксения с Олегом ждут решения от посольства и надеются на скорое возвращение домой.

"Поначалу не особо волновались, плюс у меня удаленная работа, особо карантин погоды не делал, а Олег татуировал, пока сегодня не сказали, что и салоны закрывают. Вот сегодня вечером уже как-то беспокоюсь об этом всем", - поделилась девушка.

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