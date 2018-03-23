Украина вошла в рейтинг стран с самой мощной армией

Вооруженные силы Украины вошли в ТОП-50 рейтинга самых мощных армий мира.

ВСУ занимают 30-е место. На одну позицию наших военных опередила Швеция (29 место), а 31 заняла Мьянма, сообщает Newsweek.

Топ-5 возглавили вооруженные силы США, за ними в первую пятерку рейтинга вошли армии России, Китая, Индии и Франции. Далее следуют Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Топ-50 армий мира закрывают Филиппины, предпоследнее место заняли вооруженные силы Беларуси.

Страны оценивали на основе оборонного бюджета, мощности авиации, военно-морских сил, количества военнослужащих, танков, боевого транспорта, авианосцев и подводных лодок.

Как сообщил "Обозревателю" генерал-лейтенант Василий Богдан, "по многим показателям и стандартам" украинская армия давно превзошла ряд стран Восточной Европы, которые стали членами ЕС и НАТО.