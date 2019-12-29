Главная Новости
29 декабря • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украина вернула из плена "Л/ДНР" журналиста Асеева

1.6т
Читать материал на украинском

Украинского журналиста Станислава Асеева 29 декабря освободили из плена "ДНР".

Об этом сообщила "Радио Свобода", опубликовав скриншот трансляции, на которой и был замечен Асеев (псевдоним – Васин).

"Освобожденный журналист Станислав Асеев! В плену пробыл два с половиной года, 962 дня", – отмечается в сообщении "Донбасс.Реалии".

Новости
"Путин напал на мою страну! Мы вернемся!" Освобожденный из плена украинец жестко обратился к России: видео
Станислав Асеев

Станислав Асеев

Вільне слово

Станислав Асеев

Станислав Асеев

соцсети

Станислав Асеев

Станислав Асеев

соцсети

Асеева вернули из плена

Асеева вернули из плена

скриншот

Асеева вернули из плена

Асеева вернули из плена

скриншот

Станислав Асеев в плену "ДНР"

Станислав Асеев в плену "ДНР"

скриншот, 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги