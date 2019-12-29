Украина вернула из плена "Л/ДНР" журналиста Асеева

Украинского журналиста Станислава Асеева 29 декабря освободили из плена "ДНР".

Об этом сообщила "Радио Свобода", опубликовав скриншот трансляции, на которой и был замечен Асеев (псевдоним – Васин).

"Освобожденный журналист Станислав Асеев! В плену пробыл два с половиной года, 962 дня", – отмечается в сообщении "Донбасс.Реалии".

Станислав Асеев Вільне слово

Станислав Асеев соцсети

Станислав Асеев соцсети

Асеева вернули из плена скриншот

Асеева вернули из плена скриншот

Станислав Асеев в плену "ДНР" скриншот, 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

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