Украина вернула из плена "Л/ДНР" журналиста Асеева

Украинского журналиста Станислава Асеева 29 декабря освободили из плена "ДНР".
Об этом сообщила "Радио Свобода", опубликовав скриншот трансляции, на которой и был замечен Асеев (псевдоним – Васин).
"Освобожденный журналист Станислав Асеев! В плену пробыл два с половиной года, 962 дня", – отмечается в сообщении "Донбасс.Реалии".
Станислав Асеев
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Станислав Асеев
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Станислав Асеев
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Асеева вернули из плена
скриншот
Асеева вернули из плена
скриншот
Станислав Асеев в плену "ДНР"
скриншот, 5 канал
Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 декабря 2019 г.
Освобожденный журналист Станислав Асеев! (второй слева) В плену пробыл два с половиной года, 962 дня.— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) 29 декабря 2019 г.Как сообщал OBOZREVATEL:
СТРИМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J
Как сообщал OBOZREVATEL:
Террористы "ДНР" летом 2017 года объявили в розыск исчезнувшего в оккупированном Донецке украинского журналиста Асеева. Вскоре оккупанты подтвердили информацию о задержании Асеева.
В "ДНР" обвинили взятого в плен Асеева (Васина) в работе на украинскую разведку и заподозрили его даже в возможной причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).
Террористы обнародовали через пропагандистские СМИ России постановочное признание пленного украинского журналиста в шпионаже.
Осенью 2019 они приговорили Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы, обвинив в том, что он работал на СБУ и "негативно освещал деятельность" оккупантов.
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