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Украина стала реальным, умным и сильным противником!

1.5т

Некоторые наблюдательные жители Залесья, отнюдь не питающие теплых чувств ни к Украине, ни к Западу, ни к любым своим соседям, включая Беларусь, вдруг стали замечать, что их любимый многоходовщик и архистратиг полусвятой царь Владимир, куда-то не туда ведет свое стадо. Причем, они бы хотели мирового господства, величия и чтобы их все непременно боялись, но замечают несколько другую реакцию. Если раньше в них тихо сморкались, а потом – начали подтираться, то теперь с них начинают ржать как лошади 29-го драгунского полка 1-й кирасирской дивизии армии Наполеона Бонапарта. Их смущает то, что вот это ржание – прямо противоположно их величию и страху возможного противника. Еще недавно им всем казалось, что их исконный ордынский принцип "покорись или умри" будет действовать безотказно и повсеместно, а теперь вырисовывается совсем другая картина и в ней все больше мрачных тонов.

В самом деле, виданное ли это дело, чтобы у границ этой страшной империи проводились учения армий Эстонии, Латвии и Литвы, вместе с армиями союзников. Причем, с каждым годом эти учения становятся все более масштабными и теперь уже просто в приборы оптического наблюдения можно рассмотреть Леопарды и Абрамсы, маневрирующие там, где еще пять лет назад они даже в страшном сне не могли появиться. Но наведя резкость, можно убедиться – вот они, как в телевизоре и их точно бы не было, если бы у царя не отпаялась клемма.

Но более всего этих наблюдателей расстраивает не столько демонстрация возможностей противника, а тенденция. Ведь еще 2-3 года назад россияне ухохатывались с того, в каком плачевном состоянии находятся ВВС ВСУ, а совсем недавно те же россияне, заблудившиеся в Горловке, истерично писали в соцсетях о том, что наблюдают маневры украинской авиации, в непосредственной близости от их позиций. Это значит, что время принесло новые оттенки войны, которая вот-вот может приобрести совсем неприятный формат. Более того, украинский ВПК демонстрирует свое стремительное восстановление и проходящие испытания новых образцов оружия, особенно – ракетного, чем всегда славилась Украина, заставляет задумываться о том, что день грядущий им несет.

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На самом деле, перемены происходят на фундаментальном уровне. Сегодня состоялся первый выпуск офицеров военного университета Украины и в войска ушли офицеры, которые четко представляли себе, зачем они пришли в Армию и какие задачи им предстоит выполнять. Мало того, уже выпустились волны нового сержантского состава, который представляет собой нечто, похожее на американскую армию, где сержантский состав – основа сухопутных сил. И что самое главное, уже потоком идет подготовка новых волн сержантского и офицерского состава. А ведь все помнят, как дорого стоило нашей армии отсутствие хорошо подготовленного командного состава уровня отделение, рота, батальон. Теперь этот провал уже почти ликвидирован и тело армии приходит в тот вид, который необходим хищнику для стремительной и беспощадной драки.

Причем, уже многие российские наблюдатели осознали, что подходящий момент для широкомасштабной войны в Украине утерян и с течением времени ситуация будет только хуже. И еще там поняли, что теперь они создали не просто условного противника, которым всегда считались страны НАТО, а крайне враждебное государство, в котором уже прошла беспрецедентная милитаризация и все усилия в этой области прилагаются для того, чтобы наиболее эффективным образом разбивать именно российскую армию. То есть, в отличие от условного противника, Украина стала реальным, умным и сильным противником, который уже сам желает сквитаться с врагом самым жестким образом. То есть, они получили на свою голову врага, который никогда не забудет и никогда не простит всего того, что РФ натворила в Украине. Причем, армия мотивирована не так на вытеснение противника, как на его уничтожение. И противник уже это прекрасно понимает. Не зря оттуда слышатся истерики о необходимости убивать даже детей украинцев, ибо уже поднялся тот самый дух воина, который так тяжело было сломить 300 или 60 лет назад. Вернее, не сломить, а забить, замордовать. И вот теперь уже – поздно. Те, кто хоть как-то ориентируется в истории Московии, припоминает горящую Москву, сожженную и нашими воинами, в том числе.

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В общем, за четыре года, прошедшие с начала агрессии против Украины, Московия действительно получила войска противника у своих границ. Причем, все идет к тому, что эти войска уже закрепятся на постоянной основе и базы НАТО, которыми так пугала российская пропаганда свое стадо, станут реальностью. Причем, каждый сможет легко проследить причинно-следственную связь между агрессией имени Путина и наступающими последствиями. По крайней мере, американские войска все идут и идут в Европу.

Странно, что еще никто в РФ не додумался до того, что вступление Украины в НАТО – благо для Московии. Член Альянса скован в действиях, связанных с применением силы, ибо это регламентируется целым стосом соответствующих инструкций и прочих документов. Пока Украина не входит в Альянс, она может самостоятельно выбирать силы, средства и время для очистки своей территории от оккупанта и чем дальше, тем меньше вопросов это будет вызывать у партнеров.

С другой стороны, стремительно меняется расклад и на других направлениях агрессивной внешней политики РФ. Прямо сейчас мы наблюдаем пиратство, которое РФ ведет еще с 14-го года. Если раньше они захватывали наши корабли и суда в крымских портах или буровые вышки на нашем шельфе, то теперь они захватывают иностранные суда, идущие с грузом из наших азовских портов.

Понятно, что такие действия рассчитаны на оказание давления на Украину, кто-то из российских "экспертов" даже написал о том, что Москва этим пытается выторговать днепровскую воду для Крыма. Но практика должна бы подсказать Кремлю, что подобные вещи уже гарантированно кончаются большими неприятностями. Если действительно речь идет о воде, то специалисты говорят о том, что уже поздно пить Боржом, почва уже превращается в солончак и чтобы ее привести в нормальное состояние, нужны годы, если не десятилетия, огромные финансовые вложения и много работящих рук. То есть, вряд ли это делается из-за воды.

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
АТО на Донбассе
Место
Россия
Объекты
войнаармия
Источник
Источник:defence-line.org
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