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''Украина рисковала'': Филарет признался, почему отказался возглавить ПЦУ

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Святейший и Блаженнейший Филарет — патриарх Киевский и всей Руси-Украины заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы единой поместной Православной церкви в Украине, поскольку Украина рисковала потерять Томос об автокефалии.

По его словам, он опасался срыва объединения церквей в стране. Об этом Филарет рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Филарет

Филарет

УНІАН

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", — подчеркнул иерарх.

Филарет

Филарет

"Українська правда"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и Филаретом. В конце концов после разговора с президентом Михаил якобы взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".

Однако Филарет опроверг жалобы митрополита, отметив, что его не шантажировали, а просто уговаривали снять свою кандидатуру ради единства церкви и успешности Собора.

Напомним, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Томос
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПЦУ - под фост! :-)))
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