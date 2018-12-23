''Украина рисковала'': Филарет признался, почему отказался возглавить ПЦУ

Святейший и Блаженнейший Филарет — патриарх Киевский и всей Руси-Украины заявил, что отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы единой поместной Православной церкви в Украине, поскольку Украина рисковала потерять Томос об автокефалии.

По его словам, он опасался срыва объединения церквей в стране. Об этом Филарет рассказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Филарет УНІАН

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", — подчеркнул иерарх.

Филарет "Українська правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и Филаретом. В конце концов после разговора с президентом Михаил якобы взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".

Однако Филарет опроверг жалобы митрополита, отметив, что его не шантажировали, а просто уговаривали снять свою кандидатуру ради единства церкви и успешности Собора.

Напомним, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.