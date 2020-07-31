Украина разделена на четыре карантинные зоны: какие ограничения будут действовать

Стало известно о разделении Украины на четыре зоны.

В пятницу, 31 июля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

Решение вступает в силу с 3 августа. Комиссия будет еженедельно по пятницам обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели.

Какие правила будут действовать в разных зонах

"Зеленая зона" предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

работу кинотеатров с заполненностью на 50%;

перевозку пассажиров при наличии сидячих мест.

В регионах "желтой зоны" (+ ограничения "зеленой зоны") запрещено:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В регионах "оранжевой зоны" (+ ограничения "желтой") запрещено:

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.

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