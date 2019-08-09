Украина пустила самолет России в свое небо: в сети скандал

Российский самолет Boeing-738 (авиакомпания "Глобус") получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

Об этом сообщается на странице в Facebook Украэрорух/UkSATSE. Уточняется, что воздушное судно направлялось из итальянского города Бари в Москву.

Это произошло 7 августа 2019 года. Пилоту якобы пришлось проситься в воздушное пространство Украины "в связи с обходом активной грозовой деятельности".

Новости На популярном курорте туристка выпала из самолета во время полета

Российский самолет Boeing-738 (авиакомпания "Глобус") airlines-inform.ru

"Наши сотрудники руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран", - говорится в сообщении.

В сети разгорелся настоящий скандал. Украинские пользователи в соцсетях говорят, что это не первый такой случай.

Некоторые при этом все же соглашаются, что это необходимость, предусмотренная международными договорами.

Как писал OBOZREVATEL, в аэропорту Мисурата в Ливии был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании "Скайавиатранс", который перевозил гуманитарный груз. Пока один дрон обстреливал его, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. В момент обстрела на борту находилось восемь членов экипажа, они успели эвакуироваться. От обстрела никто не пострадал.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся