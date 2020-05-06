Украина откроет границы, но снова может их закрыть: в ОП назвали даты. Эксклюзив

В Офисе президента обсуждается вариант открыть украинскую границу уже этой осенью, но закрыть ее снова в конце 2020 года. Это связано с возможной второй волной пандемии коронавируса.

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Таку информацию OBOZREVATEL предоставил источник в Офисе президента. Вариант действительно рассматривается, если прогнозы ученых окажутся верны и COVID-19 вернется с новой силой в декабре.

В этом случае Украина, как и другие страны мира, будет вынуждена снова вводить карантин. Но собеседник подчеркивает, что это пока один из возможных вариантов. Поэтому окончательное решение примут лишь в случае рецидива болезни.

Авиасообщение откроют ненадолго

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что этим летом полноценного международного авиасообщения в Украине не будет. Если властям удастся и далее контролировать пандемию, то первые пассажирские самолеты полетят уже в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже готовят несколько специальных чартерных рейсов для заробитчан в несколько стран Европы.

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