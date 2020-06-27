По состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1110 человек (+24 за сутки), а 18 701 пациент (+402 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 168, городе Киев – 140 и Ривненской – 111.

Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня

Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня

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