Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня
В Украине озвучена статистика по COVID-19.
По состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.
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От COVID-19 в стране умерли уже 1110 человек (+24 за сутки), а 18 701 пациент (+402 за сутки) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 168, городе Киев – 140 и Ривненской – 111.
Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня
Украина держит высокий темп распространения COVID-19: статистика на 27 июня
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