Удерживали в колонии Харькова: Зеленский помиловал узника Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала для отбывания наказания в колонию Харькова.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов. Соответствующий указ глава государства выдал 11 июля.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии. Держу ситуацию на контроле", – написал Петухов, опубликовав документ.

Узник Кремля Сергей Литвинов Громадське

По его словам, физическое освобождение Литвинова произойдет уже в ближайшее время, когда документы прибудут в колонию.

Приказ Минюста Facebook Сергея Петухова

Приказ Минюста Facebook Сергея Петухова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Литвинов, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям за разбой, пять месяцев отбывал наказание в Украине в колонии Харькова.

В России он провел в тюрьме пять лет. Ему оставалось еще 3,5 года отсидеть в Украине.

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