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29 ноября • обновлено в 10:38
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Ударит мороз, пойдет снег: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине

1.4т
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В Украине в субботу, 30 ноября, ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до "минусов", а также пойдет снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Снег и мокрый снег ожидаются в субботу в западных и центральных регионах страны.

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На Украину обрушатся ливни: синоптики уточнили прогноз погоды

30 ноября на западе и в центре будет до +4 градусов, на востоке ожидается до +7 и ливни. В южных регионах Украины до +8, пройдут дожди.

В Киеве в субботу будет мокрый снег и до +4.

В воскресенье, 1 декабря, осадки прекратятся, а температура воздуха снизится. На западе, в центре и на востоке страны будет до +1, на юге до +4.

В Киеве в воскресенье будет до +1, без осадков.

Ударит мороз, пойдет снег: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине
Ударит мороз, пойдет снег: синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу. По их данным на Украину обрушатся ливни.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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