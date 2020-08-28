Ученые выяснили, что дневной сон может быть смертельно опасным

Китайские ученые Медицинского университета Гуанчжоу пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью час и более может быть смертельно опасен.

Для оценки взаимосвязи между сном и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний исследователи проанализировали более 20 научных работ и 313 651 участника, сообщает MedicalXpress.

Оказалось, что длительный дневной сон связан с повышенным на 30 процентов риском смерти от всех причин и на 34 процента большей вероятностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Когда принимался во внимание ночной сон, длительный дневной сон был связан с повышенным риском смерти только у тех, кто спал более шести часов в сутки.

Ученые выяснили, что дневной сон любой продолжительности связан с повышением риска смерти на 19 процентов. Эта связь более выражена у женщин, у которых вероятность смерти после дневного сна была на 22 процента выше.

При этом сон продолжительностью менее часа не был опасен для здоровья и мог улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью, отметили исследователи.

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