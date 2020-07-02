Ученые создали прорывной жидкий протез для глаз

Итальянские ученые создали жидкий протез сетчатки глаза, состоящий из полимерных наночастиц, способных заменить собой поврежденные фоторецепторы.

Прорывное изобретение поможет устранить негативные последствия целого ряда глазных заболеваний, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, передают "Известия".

Наночастицы, которые являются основой протеза, опосредуют вызванную светом стимуляцию нейронов сетчатки. Таким образом, они распространяются по всему субретинальному пространству, из-за чего происходит светозависимая активация сохраненных внутренних нейронов сетчатки, восстанавливая их зрительные реакции.

Исследователи отметили, что после первых экспериментов на крысах проявилась эффективность протеза и устойчивое сохранение зрительной функции при его применении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые нашли новую пользу алкоголя. При этом для женщин и мужчин условия разные.