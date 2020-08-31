Ученые из Уханя предложили новый способ лечения COVID-19

Ученые в Ухане предложили новый способ лечения тяжелой формы коронавирусной пневмонии с помощью ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток.

В Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань планируют начать пилотное клиническое исследование, пишут "Известия".

Речь идет об экзосомах – это похожие на пузырьки маленькие частицы, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости. Они нужны для межклеточного переноса различных белков или микроРНК. Такие экзосомы выделяются и мезенхимальными стволовыми клетками.

Ученые подчеркнули, что внутривенное введение живых стволовых клеток, которое сейчас изучают исследователи, может нести риски мутаций и развития онкологических заболеваний у пациентов. Однако этого не наблюдается при лечении распыленными в аэрозоле клетками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире появился новый штамм COVID-19, который заразнее в 10 раз. Его обнаружили в Индонезии на фоне роста числа случаев коронавирусной инфекции, а ранее заметили в Европе и Америке.

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