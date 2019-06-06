Убийство ребенка под Киевом: Князев объяснил новую должность Ценова

Экс-начальник ГУ Нацполиции Киевщины Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, не будет руководить полицейскими в зоне проведения ООС.
Такое заявление сделал в эфире программы "Право на владу" глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Генерал Ценов будет выполнять те задачи, которые будут ставить ООС. Он не является руководителем", – подчеркнул Князев.
Дмитрий Ценов
Униан
Сергей Князев
Скриншот из видео
По его словам, Ценов поступил в распоряжение руководителя ООС для того, чтобы осуществлять там обычную полицейскую функцию.
В Министерстве внутренних дел Украины также опровергли информацию о повышении Ценова.
"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением", – отметил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире программы "Сейчас уже".
По его словам, зона ООС – это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование в результате обстрелов.
"Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышение", –
подчеркнул Варченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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