Убийство ребенка под Киевом: Князев объяснил новую должность Ценова

Экс-начальник ГУ Нацполиции Киевщины Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, не будет руководить полицейскими в зоне проведения ООС.

Такое заявление сделал в эфире программы "Право на владу" глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Генерал Ценов будет выполнять те задачи, которые будут ставить ООС. Он не является руководителем", – подчеркнул Князев.

Дмитрий Ценов Униан

Сергей Князев Скриншот из видео

По его словам, Ценов поступил в распоряжение руководителя ООС для того, чтобы осуществлять там обычную полицейскую функцию.

В Министерстве внутренних дел Украины также опровергли информацию о повышении Ценова.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением", – отметил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире программы "Сейчас уже".

По его словам, зона ООС – это более 400 км линии разграничения, на которой происходят нестандартные для Киева процессы, такие как оперативное реагирование в результате обстрелов.

"Надо идти в серую зону. Это более сложная работа. Это однозначно не повышение", –

подчеркнул Варченко.

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