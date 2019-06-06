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"Всем на все пофигу": отец Гандзюк написал душераздирающий пост после приговора

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Отец активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк назвал настоящим цирком приговор, который вынес Покровский районный суд Днепропетровской области убийцам его покойной дочери.

Напомним, что суд утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве девушки и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Гандзюк написал на своей странице в Facebook душераздирающий пост, в котором выразил несогласие с решением суда.

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

Коллаж Обозреватель

"Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство. (...)

Виктор Гандзюк

Виктор Гандзюк

Анна Грабарская

Новости
Убийство Гандзюк: подозреваемый озвучил мотив

Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, почти безнаказанно искушенных человеческой крови и почувствовали азарт от убийства выйдут на свободу, жить среди людей. Люди опомнитесь, не страшно? Мне очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас", – написал в сети мужчина.

Друзья и подписчики Виктора Гандюзка выразили слова соболезнования и поддержали мужчину.

Скриншот

Скриншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скриншот

Скриншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Скриншот

Скриншот

https://www.facebook.com/Віктор Гандзюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
Тег
убийство
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Pooh Vini
Pooh Vini
Менять систему. Исключить судей из числе неприкасаемых. Дать возможность возбуждать дела в отношени них и вести следствие с отстранением.
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