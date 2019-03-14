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У жены тоже рак: умер спасший сотни бойцов АТО капеллан-парамедик

12.8тЧитать материал на украинском

В ночь на 14 марта ушел из жизни военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона "Госпитальеры" Сергей Мороз с позывным "Фрост". На его счету – сотни спасенных жизней на Донбассе.

О его смерти сообщила на своей странице в Facebook жена Татьяна Мороз, которая также сейчас борется с онкозаболеванием. "Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга, несмотря ни на что. У меня в сердце мир и покой, потому что ты сейчас с нашим Небесным Отцом и в объятиях Иисуса. Жду встречи, моя любовь", – написала она.

В феврале 2018 года у "Фроста" диагностировали глиобластому. Опухоль удалили хирурги в Днепре в госпитале имени Мечникова. Однако, учитывая, что онкозаболевание выявили на четвертой стадии, никто не давал обнадеживающих прогнозов.

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Сергей Мороз

Сергей Мороз

Facebook Сергея Мороза

Сергей Мороз с женой

Сергей Мороз с женой

Facebook Сергея Мороза

Сергей Мороз

Сергей Мороз

Facebook Сергея Мороза

У Сергея остались два сына. У жены также год назад было диагностировано онкологическое заболевание, поэтому сейчас она нуждается в помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года на Донбассе террористы выпустили ракету по украинским военным, в результате чего был убит капеллан.

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Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Да и хрен с ним!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже турецкий боженька нацисткой мрази не помог.
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