У жены тоже рак: умер спасший сотни бойцов АТО капеллан-парамедик

В ночь на 14 марта ушел из жизни военный капеллан и парамедик-доброволец медбатальона "Госпитальеры" Сергей Мороз с позывным "Фрост". На его счету – сотни спасенных жизней на Донбассе.

О его смерти сообщила на своей странице в Facebook жена Татьяна Мороз, которая также сейчас борется с онкозаболеванием. "Мы держали друг друга за руки в самые тяжелые времена. Мы любили друг друга, несмотря ни на что. У меня в сердце мир и покой, потому что ты сейчас с нашим Небесным Отцом и в объятиях Иисуса. Жду встречи, моя любовь", – написала она.

В феврале 2018 года у "Фроста" диагностировали глиобластому. Опухоль удалили хирурги в Днепре в госпитале имени Мечникова. Однако, учитывая, что онкозаболевание выявили на четвертой стадии, никто не давал обнадеживающих прогнозов.

Сергей Мороз Facebook Сергея Мороза

Сергей Мороз с женой Facebook Сергея Мороза

Сергей Мороз Facebook Сергея Мороза

У Сергея остались два сына. У жены также год назад было диагностировано онкологическое заболевание, поэтому сейчас она нуждается в помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года на Донбассе террористы выпустили ракету по украинским военным, в результате чего был убит капеллан.

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