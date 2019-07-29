"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

Трогательная история о помощи президента Украины Владимира Зеленского крымскотатарскому дедушке, который якобы 4 года скитается по Киеву, оказалась фейком.

Как сообщают #Буквы, 25 июля соцсети облетела новость, которую распространила пользовательница Facebook Наталья Абрамова, о том, что во время официальной встречи с послами НАТО, к Зеленскому подошел мужчина в годах и что-то начал шептать на ухо.

"Президент не проигнорировал пожилого человека и после встречи что-то записал в свой телефон. Как стало известно, к президенту подошел беженец из Крыма, который вынужденно бежал от преследований. Старик 4 года скитается по Киеву в поиске хоть какого-то жилья и пропитания, хотя прежний президент Порошенко обещал ему жилье и даже снимал пропагандистский фильм со стариком. В конечном итоге дедушке запретили посещать АП, а охрана Порошенко и вовсе угрожала убить несчастного. Сегодня 25 июля Зеленский лично поручил найти старику жилье, и уже спустя несколько часов вопрос был решен!" – заявила она.

facebook Наталья Абрамова

facebook Наталья Абрамова

Стоит отметить, что пользователи соцсети по ряду причин не поверили в такую трогательную историю. Некоторые отметили, что без конкретной фамилии дедушки, это информация просто фейк.

Пользователи соцсети также задались вопросом, как дедушка смог пройти все кольца охраны, тем более, если там еще были послы, скорей всего, охрану усиливали.

Но самыми интересными оказались комментарии крымскотатарского активиста Руслана Билялова. Выяснилось, что дедушка - реальный крымский татарин, однако приехал в Киев не 4 года назад, а чуть больше месяца назад, а именно 21 июня.

Он приходил за помощью в Меджлис 4 июля. Тогда Билялов написал в Facebook пост, в котором рассказал, что дедушка потерялся.

Позже дедушку опознали. Он оказался сыном Саиде Арифовой, которая в годы войны дважды спасла сотню еврейских детей: сначала убедила нацистов, что это татары, потом доказала НКВД, что они евреи. Про нее даже снял фильм "Чужая молитва" (режиссер Ахтем Сеитаблаев).

Кроме того, выяснилось, что дедушка вовсе не беженец, и никто его не преследовал. Живет он в Симферополе, есть родственники в Москве. Зачем приехал в Киев, объяснить не смог, в Меджлис пришел, чтобы помогли связаться с детьми, потому что не знает номера телефона. В Меджлисе связались с его детьми и собирались отправить его к ним в Москву.

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