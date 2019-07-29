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"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

13.4т Читать материал на украинском

Трогательная история о помощи президента Украины Владимира Зеленского крымскотатарскому дедушке, который якобы 4 года скитается по Киеву, оказалась фейком.

Как сообщают #Буквы, 25 июля соцсети облетела новость, которую распространила пользовательница Facebook Наталья Абрамова, о том, что во время официальной встречи с послами НАТО, к Зеленскому подошел мужчина в годах и что-то начал шептать на ухо.

"Президент не проигнорировал пожилого человека и после встречи что-то записал в свой телефон. Как стало известно, к президенту подошел беженец из Крыма, который вынужденно бежал от преследований. Старик 4 года скитается по Киеву в поиске хоть какого-то жилья и пропитания, хотя прежний президент Порошенко обещал ему жилье и даже снимал пропагандистский фильм со стариком. В конечном итоге дедушке запретили посещать АП, а охрана Порошенко и вовсе угрожала убить несчастного. Сегодня 25 июля Зеленский лично поручил найти старику жилье, и уже спустя несколько часов вопрос был решен!" – заявила она.

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

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"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

facebook Наталья Абрамова

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

facebook Наталья Абрамова

Стоит отметить, что пользователи соцсети по ряду причин не поверили в такую трогательную историю. Некоторые отметили, что без конкретной фамилии дедушки, это информация просто фейк.

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

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Пользователи соцсети также задались вопросом, как дедушка смог пройти все кольца охраны, тем более, если там еще были послы, скорей всего, охрану усиливали.

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

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Но самыми интересными оказались комментарии крымскотатарского активиста Руслана Билялова. Выяснилось, что дедушка - реальный крымский татарин, однако приехал в Киев не 4 года назад, а чуть больше месяца назад, а именно 21 июня.

Он приходил за помощью в Меджлис 4 июля. Тогда Билялов написал в Facebook пост, в котором рассказал, что дедушка потерялся.

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

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Позже дедушку опознали. Он оказался сыном Саиде Арифовой, которая в годы войны дважды спасла сотню еврейских детей: сначала убедила нацистов, что это татары, потом доказала НКВД, что они евреи. Про нее даже снял фильм "Чужая молитва" (режиссер Ахтем Сеитаблаев).

"У Порошенко хотели убить": слезливая история о Зеленском и дедушке оказалась фейком

Кроме того, выяснилось, что дедушка вовсе не беженец, и никто его не преследовал. Живет он в Симферополе, есть родственники в Москве. Зачем приехал в Киев, объяснить не смог, в Меджлис пришел, чтобы помогли связаться с детьми, потому что не знает номера телефона. В Меджлисе связались с его детьми и собирались отправить его к ним в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запустили глупый фейк о ВСУ.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
фейки
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Все нормально. Команда Зє створює квазі-факти, звичайний спосіб гібридної війни. А чим воно гірше за брехуна Трампа чи Путлера? Нічим. Тим більше, що за таких "політиків" як Богдан і Розумков брехня взагалі стане офіційним стилем спілкування.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Вся суть СМИ - любое происшествие можно превратить в сенсацию просто придумав нужную историю, достаточно вспомнить "распятого мальчика в трусиках" и "Соловьева с документом сотника СС Галичина", хорошо что не все верят на слово и стараються проверить, быть скептиком - единственный способ не стать зомби.
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