У одного из символов революции Достоинства Пианиста Майдана (Piano Extremist) сгорело арендованное жилье – огонь полностью уничтожил документы и много ценных вещей. Теперь музыкант нуждается в помощи земляков.

Несчастье случилось ночью 31 марта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Много картин сгорело, паспорт, нотные записи... Площадь крыши примерно 200 кв. м, а это огромные деньги на материалы, не говоря о стоимости работы. Я в отчаянии. Это не какие-то 6-7 тыс. грн за аренду и коммунальные, о которых я писал", – отметил мужчина.

В Пианиста Майдана сгорел дом Facebook/Piano Extremist

Он подчеркнул, что не очень надеется на то, что кто-то поможет, но все же обратился с такой просьбой к небезразличным.

"По крайней мере попробую... Сегодня смогу восстановить электроснабжение, чтобы не мерзнуть ночью", – пишет Piano Extremist в социальной сети.

Также в посте он оставил ссылку, по которой его можно поддержать финансово.

В Пианиста Майдана сгорел дом Facebook/Piano Extremist

В Пианиста Майдана сгорел дом Facebook/Piano Extremist

В Пианиста Майдана сгорел дом Facebook/Piano Extremist

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016-го известный со времен Революции Достоинства музыкант Piano Extremist сыграл небольшой концерт вблизи тогда еще Администрации президента Украины.

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