Главная Новости
2 апреля • обновлено в 19:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

У Пианиста Майдана сгорел дом: фото и реквизиты для помощи

2.1т
Читать материал на украинском

У одного из символов революции Достоинства Пианиста Майдана (Piano Extremist) сгорело арендованное жилье – огонь полностью уничтожил документы и много ценных вещей. Теперь музыкант нуждается в помощи земляков.

Несчастье случилось ночью 31 марта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Много картин сгорело, паспорт, нотные записи... Площадь крыши примерно 200 кв. м, а это огромные деньги на материалы, не говоря о стоимости работы. Я в отчаянии. Это не какие-то 6-7 тыс. грн за аренду и коммунальные, о которых я писал", – отметил мужчина.

В Пианиста Майдана сгорел дом

В Пианиста Майдана сгорел дом

Facebook/Piano Extremist

Он подчеркнул, что не очень надеется на то, что кто-то поможет, но все же обратился с такой просьбой к небезразличным.

"По крайней мере попробую... Сегодня смогу восстановить электроснабжение, чтобы не мерзнуть ночью", – пишет Piano Extremist в социальной сети.

Также в посте он оставил ссылку, по которой его можно поддержать финансово.

В Пианиста Майдана сгорел дом

В Пианиста Майдана сгорел дом

Facebook/Piano Extremist

В Пианиста Майдана сгорел дом

В Пианиста Майдана сгорел дом

Facebook/Piano Extremist

В Пианиста Майдана сгорел дом

В Пианиста Майдана сгорел дом

Facebook/Piano Extremist

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016-го известный со времен Революции Достоинства музыкант Piano Extremist сыграл небольшой концерт вблизи тогда еще Администрации президента Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
пожар музыка Революция Достоинства
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
3
Смешно
2
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не надо было пианистить на майдане
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Пяченюшек в США закажи лучше
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги