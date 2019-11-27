"У меня бедная семья, мы голодали": Мендель поделилась откровениями о личном

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать.

Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко". Как рассказала Мендель, ее родители, которые работают врачами, больше инвестировали в то, чтобы научить ее быть самостоятельной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и всё. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода..." - рассказала Мендель.

Юлия Мендель Скриншот

Девушка поделилась откровениями, что, когда поступала в университет, ее мама очень переживала из-за того, что у них нет денег на взятку.

"Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады, и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование из-за конкурсов и наград. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: вы что с ума сошли? Вы приехали поступать в самый крупный университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку?

А для моей мамы тысяча долларов – это колоссальные деньги. Мама так переживала, что всю ночь не спала", - поделилась воспоминаниями Мендель.

Она добавила, что когда всё же поступила в вуз, многие спрашивали, сколько денег она дала.

"Это было первый раз, когда я столкнулась с несправедливостью. Потому что знала, что моя мама всю ночь не спала и переживала. Потому что у нас не было денег на взятку", - добавила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!