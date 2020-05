Цветочная луна 2020: появились фантастические фото уникального явления

В ночь на четверг, 7 мая, в небе можно было увидеть так называемую Цветочную луну – последнее в 2020 году Суперлуние.

Пользователи сети с разных уголков мира активно делились фотографиями и видео впечатляющего природного явления (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Суперлуние 7 мая twitter.com/MOODYXCHILD

twitter.com/MOODYXCHILD

Название "Цветочная луна" связано с теплой весенней погодой и цветением, которые совпадают со временем этого майского полнолуния.

Суперлуние 7 мая twitter.com/MOODYXCHILD

Расстояние от Земли до Луны в этот период составляло около 360 тысяч километров.

Предлагаем посмотреть снимки необычной "Цветочной луны":

twitter.com/fly2ohare

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/ihnewman

twitter.com/LGrahamCTV

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Mike McPharlin, Jason Yeaman & Cynthia Hagen

Look up tonight and don’t miss the last #supermoon of the year. This is a good omen.#FlowerMoon pic.twitter.com/ehdgXAvuoX — ʀᴏꜱʜᴀɴ ᴀɢʀᴀᴡᴀʟ (@SharifLadkaa) May 7, 2020

Flower moon over Cedar City and later from front porch. Best wishes for a good day. pic.twitter.com/u9NrxcGWkA — Sara Penny (@lovesviola) May 7, 2020

Super Flower Moon tonight! 🌕 Hope everyone get to see it too~ 💜 #문빈 pic.twitter.com/kXPswj3Huw — 𝐌𝐎𝐎𝐍𝐁𝐈𝐍𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘✶문빈해피🌻 (@MOONBINHAPPY) May 7, 2020

Last flower moon of 2020 pic.twitter.com/D2kRi58r1r — Ahmad Faiz (@abracadabrabaiz) May 7, 2020

Ранее OBOZREVATEL писал о природе этого явления и о том, как загадывать желание в Суперлуние.

