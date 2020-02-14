"Вас там нет, но ходите в российской форме!" Цимбалюк мощно разнес оккупантов на "Эхо Москвы"

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко высказался о российской агрессии в Украине и напомнил о том, как Кремль пытается скрывать это преступление.

В эфире радио "Эхо Москвы" он выразил уверенность в том, что Россия не хочет выплачивать компенсации родственникам жертв катастрофы МН17, поскольку это сразу же подтвердит ее причастность к войне на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия страна богатая, заплатить за атакованный самолет и выплатить компенсации, я думаю, что никаких проблем не будет. Но второй уровень – это ответственность за войну на Донбассе. Поэтому и все проблемы. Я же сразу сказал, что если бы была возможность просто заплатить бабки, типа "Закройте свои рты. Сколько вам – по 100, по 200 тысяч, по 300?", – не знаю, даже по миллиону, никто здесь не обеднеет, – здесь бы пошли на этот шаг, но главное не смейте говорить, что российская армия воюет на Донбассе", – объяснил он логику оккупантов.

Кроме того, Цимбалюк жестко раскритиковал риторику власти страны-агрессора по поводу поставок оружия террористам на Донбасс и напомнил о своем общении об этом с президентом РФ Владимиром Путиным. Цимбалюк подчеркнул, что если в 2014 году российский лидер прикрывался штампом о "местной самообороне" и "форме из военторга", то теперь практически не скрывает поддержки террористов своей страной.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Какой военторг? Это лексика 2014 года. Сейчас Владимир Путин, президент Российской Федерации, прямо говорит, что это поставляют страны, которые "симпатизируют". Ну, кто симпатизирует? Раньше было принято называть ближайшими союзниками России Беларусь и Казахстан. Я что-то сомневаюсь, что они симпатизируют востоку Украины. Потому что они думают: "Боже мой! Может, мы тоже можем в такую ситуацию попасть". Вопрос: кто симпатизирует?" – сказал журналист.

Также Цимбалюк акцентировал внимание на том, что оккупация Крыма и Донбасса Россией практически ничем не отличается, несмотря на то, что Путин публично не заявляет о контроле над востоком Украины.

"В чем разница, объясните мне? Разница в том, как здесь это оформили. Это якобы Крым – это Россия и мы его не отдадим. А Донбасс – это Украина, мы его тоже отдадим", – возмутился украинец.

В подтверждение своих слов он напомнил, как во время визита на Донбасс президента Украины Владимира Зеленского с иностранными дипломатами на мосту в Станице Луганской демонстративно вывесили российский флаг.

"Я так понимаю, это "случайно" вывесили. А вы говорите военторг. Никто ничего не скрывает. Посмотрите внимательно. Мне иногда кажется, что я превратился в попугая. Я всегда задаю вопрос: ребята, вас там нет, но объясните, почему они ходят все время в российской форме? Ну, почему люди на востоке Украины ходят в российской военной форме? И на параде 9 мая транслируют парады из Донецка и Луганска, и техника ничем не отличается от парада в Москве. В смысле, может быть, новизной отличается", – подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в эфире "Эхо Москвы" Цимбалюк подколол Россию, напомнив, что она навсегда останется для Украины только соседом, ведь ее план по развалу нашей страны провалился.

Также он раскритиковал россиян за культивирование мифов об исключительной роли их государства в окончании Второй мировой войны.

Журналист напомнил, что страна-агрессор приблизила новую катастрофу цивилизации, начав двигать границы Европы в 2014 году и убив тысячи украинцев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram