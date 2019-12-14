ЦИК приобрела авто за миллион гривен: фото

Центральная избирательная комиссия приобрела автомобиль Lexus стоимостью более миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов. По его словам, речь идет о Lexus ES 250.

По информации на сайте открытых электронных аукционов Prozorro, такое авто стоит 1,2 миллиона гривен.

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

По убеждению Тамразова Lexus для государственных учреждений, еще не на времени.

"Министры жалуются на низкую зарплату, как говорит Дмитрий Дубилет. Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а центральная избирательная комиссия, на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн. Мне кажется, что Lexus для гос учреждений, еще не на времени", – написал он.

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

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