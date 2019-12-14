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14 декабря • обновлено в 20:59
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ЦИК приобрела авто за миллион гривен: фото

1.7т
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Центральная избирательная комиссия приобрела автомобиль Lexus стоимостью более миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов. По его словам, речь идет о Lexus ES 250.

По информации на сайте открытых электронных аукционов Prozorro, такое авто стоит 1,2 миллиона гривен.

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

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По убеждению Тамразова Lexus для государственных учреждений, еще не на времени.

"Министры жалуются на низкую зарплату, как говорит Дмитрий Дубилет. Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а центральная избирательная комиссия, на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн. Мне кажется, что Lexus для гос учреждений, еще не на времени", – написал он.

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

ЦИК приобрела авто за миллион гривен

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева заметили обновленный кортеж второго президента Украины Леонида Кучмы. Теперь бывший глава государства ездит на более свежем Mercedes.

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Автор
Глеб Иванов
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