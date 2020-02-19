"Как жить на 2 тысячи?" Нардепу пришлось прорываться через толпу в Раде. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прорывалась в Верховную Раду через толпу разгневанных украинцев.

Видео инцидента разместили в Telegram-канале Pavlovsky News в среду, 19 февраля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Парламентария перед началом комитетских слушаний, посвящённых современному положению профсоюзов, встретила в коридоре группа чернобыльцев, которые требовали пересмотреть социальные гарантии для ликвидаторов катастрофы на АЭС.

Третьякова прорывалась через толпу чернобыльцев в Раде Скриншот из видео

"Сами тысячи, сотни тысяч гребете! А нам как прожить на пенсию в 2 тысячи?" – возмутились люди. Нардепу с трудом удалось пройти дальше под крики активистов.

Третьяковой пришлось прорываться через толпу в Раде Скриншот из видео

Отметим, Третьякова является главой парламентского комитета по вопросам социальной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков убежал от активистов, которые протестовали под зданием Верховной Рады против рынка земли в Украине.

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